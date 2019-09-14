«МЮ» предлагал за Крооса € 75 млн

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» предпринимал попытки подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Как сообщает Sport Bild со ссылкой на испанского журналиста Эдуардо Инду, «красные дьяволы» предлагали за 29-летнего хавбека «сливочных» € 75 млн. Однако «Королевский клуб» отказался расставаться с немцем. Позже стороны продолжили обсуждать возможность переезда футболиста на «Олд Траффорд» как часть сделки по полузащитнику «МЮ» Полю Погба. Однако в конечном итоге клубы не смогли достичь соглашения по обмену. Ожидается, что продолжить переговоры «Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Крооса со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл на клубном уровне 3 матча и забил 1 гол.