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«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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«Норвич» забил третий мяч в ворота «Ман Сити» после грубейшей ошибки Отаменди

«Норвич» забил третий мяч в ворота «Ман Сити» после грубейшей ошибки Отаменди
Футбол / Англия 0

«Норвич Сити» в матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» забил свой третий мяч. Это произошло после грубейшей ошибки защитника горожан Николаса Отаменди.

Аргентинец в простой ситуации завозился с мячом у своей штрафной, позволив Эмилиано Буэндии себя обокрасть. Форвард хозяев вытянул на себя Эдерсона и покатил мяч на партнёра Теэму Пукки, который мощно пробил под перекладину от линии вратарской.

Видео эпизода доступно на «Чемпионате».

В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас».

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

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