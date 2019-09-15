Де Йонг — о Фати: очень талантливый игрок, его ждёт великолепное будущее

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг после крупной победы над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании (5:2) поделился мнением о юном одноклубнике Ансу Фати, ставшим самым молодым игроком в истории Примеры, который забил гол и отдал результативную передачу в одном матче.
«Фати – очень талантливый игрок. Он отлично чувствует себя при владении мячом. Фати невероятен, его ждёт великолепное будущее», – приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
Де Йонг перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно. Сумма его трансфера составила € 75 млн. В матче с «Валенсией» 22-летний голландец отметился дебютным голом за каталонский клуб.
«Барселона», набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».
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