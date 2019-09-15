Эмери: был с Грасией, когда «Уотфорд» его уволил

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что встретил Хави Грасию незадолго до его увольнения из «Уотфорда».
«Это удивительно. Встретился с ним на прошлой неделе в моём городе, в Хондарибии, когда был там с семьёй. Мы шли, а потом перед нами появился Хави Грасия. В тот момент, когда разговор зашёл о нашем матче, мы остановились, поскольку узнали, что его уволили. Это хорошая история, да?
Хави — очень хороший тренер. Он показал это в прошлом году в «Уотфорде». Клуб принял такое решение, и я должен отнестись к нему с уважением. Он собирается продолжить работать, поскольку является превосходным тренером», — приводит слова Эмери Sky Sports.
Сегодня, 15 сентября, «Арсенал» на выезде сыграет с «Уотфордом» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:30 мск.
- 15 сентября 2019
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