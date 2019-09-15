«Краснодар» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 19:00

Сегодня, 15 сентября, в Краснодаре состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».