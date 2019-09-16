«Тамбов» не будет штрафовать Григоряна за высказывания после матча с ЦСКА

Руководство «Тамбова» не станет штрафовать главного тренера команды Александра Григоряна за резкие высказывания по итогам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщила генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

«Тамбов» в домашнем матче чемпионата России с ЦСКА потерпел поражение со счётом 0:2, пропустив голы на 84-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время. После финального свистка Григорян заявил: «Я не увидел, в чём игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно».

«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет. Беседу проведём, посоветуем высказываться корректно», — цитирует Коновалову ТАСС.

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.