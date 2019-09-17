Карпин: непонятно, почему стадионы ЧМ-2018 не переданы футбольным клубам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние футбольного поля на «Ростов Арене» после недавнего концерта группы «Ленинград». В матче 9-го тура чемпионата России донской клуб одержал домашнюю победу над «Ахматом» (2:1).
«Улеглись ли разборки с управляющей компанией стадиона? Полем и стадионом я не занимаюсь. Так что без понятия, улеглись или нет. Поле? С бровки казалось зелёным. На газон не выходил, не могу говорить о качестве. Мне непонятно другое — почему в нашей стране не выполняются поручения президента, который говорил, что к июлю все стадионы должны быть переданы футбольным клубам. Насколько понимаю, наш клуб этого хочет и с удовольствием управлял бы стадионом. Почему этого не происходит, можете задать вопрос от меня Владимиру Владимировичу?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 20 очков в 9 матчах.
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