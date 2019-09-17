Мелкадзе: почему не получается в «Спартаке»? Проблема в моей голове

Форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку», в сторис своего «инстаграма» ответил на вопросы болельщиков.

— Почему не получается в «Спартаке»?

— Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.

— Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?

— Психологический барьер.

— Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.

— Согласен, на одном старании далеко не уедешь.

— Какой твой худший матч в карьере?

— «Спартак» – «Енисей» (2:0) в прошлом сезоне.

22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.

Георгия дебютировал за основу «Спартака» в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за красно-белых. В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду в «Тосно».