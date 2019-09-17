Мелкадзе: почему не получается в «Спартаке»? Проблема в моей голове

Форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку», в сторис своего «инстаграма» ответил на вопросы болельщиков.
— Почему не получается в «Спартаке»?
— Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.
— Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?
— Психологический барьер.
— Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.
— Согласен, на одном старании далеко не уедешь.
— Какой твой худший матч в карьере?
— «Спартак» – «Енисей» (2:0) в прошлом сезоне.
22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.
Георгия дебютировал за основу «Спартака» в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за красно-белых. В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду в «Тосно».
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