Зинченко: Отаменди не уступит Киркорову!

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал постоянно меняющийся внешний облик аргентинского защитника Николаса Отаменди, назвав его самым стильным игроком команды.



«Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Он каждый день приходит в новом прикиде, каждый раз на нём новая вещь. Я бы очень хотел посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Он действительно каждый день приходит в чём-то новом!



В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трёх лет», — сказал Зинченко в интервью ютуб-каналу «Трендец».

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