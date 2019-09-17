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Защитник «Нефтчи»: украинцы никогда не были какими-то братьями с россиянами

Защитник «Нефтчи»: украинцы никогда не были какими-то братьями с россиянами
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Нефтчи» Кирилл Петров поделился мнением относительно политической ситуации вокруг Украины и России.

«В Азербайджане своя ситуация. Я живу здесь и знаю историю со стороны Азербайджана. Но я не знаю истории с другой стороны. Здесь был геноцид в каком-то селе. Зашли армяне, всех уничтожили, детей, беременных. Было страшно. В Баку есть проспект Ходжалы и монумент в честь этого посёлка. Я знаю, что это один из моментов, почему азербайджанцы не любят армян. Ты можешь просто убить, но они издевались. Но я не знаю много и не могу рассказать многое по этой причине. Это политические моменты и не хочу туда сильно влезать.

Так же, как и в ситуации Украины с Россией. Но мы никогда не были там какими-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением, и во многих аспектах. Они братьями никогда не были для меня. Пусть моя фамилия и Петров, не знаю, от какого деда она досталась. Меня здесь русским не считают. Называют Кирило.

Русских в Азербайджане не любят. Как мне рассказывали, когда в 1991 году Россия хотела забрать Азербайджан, военные едва ли не танками давили людей, которые, взявшись за руки, сформировали цепь. Но азербайджанцы отстояли своё право и своё государство. Сюда приезжает немало россиян, но они ведут себя не так, как мы. Мы более приветливые и спокойные, они более наглые. Поэтому всегда так было, что мы вроде и похожи внешне, но очень разные на самом деле», – сказал Петров в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

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