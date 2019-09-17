Гендиректор «Зенита» оценил силу соперников по группе Лиги чемпионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем старте петербургской команды в Лиге чемпионов.

«Болеем за наши команды в Лиге чемпионов! Сегодня за „Зенит“, а завтра за „Локомотив“. Я призываю к этому не ради красного словца, а потому, что для всей России важно, чтобы клубы, оставшиеся в еврокубках, побеждали в своих матчах. Сами знаете, у португальцев на один клуб больше. „Спартак“ недавно проиграл „Браге“ и сделал ситуацию очень сложной. Лишиться места в Лиге чемпионов, пускай даже в квалификационном раунде — крайне неприятный исход. От игры каждого нашего клуба зависит, в каком положении будет наш футбол на европейской арене.

Перед «Зенитом» стоит задача выхода из группы, уже не раз об этом говорил, а там посмотрим. У нас очень ровная и непростая группа. «Лейпциг» лидирует в немецком чемпионате и сыграл вничью с «Баварией», «Бенфика» играет очень сильно, а «Лион» хоть и потерпел поражение, но имеет очень агрессивное нападение. Так что ещё раз желаю всем нашим командам успешного старта!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.