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Медведев прокомментировал слухи, что Кокорин будет отдан в аренду в ФК «Сочи»

Медведев прокомментировал слухи, что Кокорин будет
Медведев прокомментировал слухи, что Кокорин будет отдан в аренду в ФК «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о предстоящем переходе в «Сочи» нападающего Александра Кокорина, вышедшего на свободу из колонии.

«Слухи про аренду в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.

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