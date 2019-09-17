Первый тренер Кокорина: Саша сможет заиграть на прежнем уровне

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал выход российского форварда на свободу из колонии.
«Кокорин сможет заиграть на прежнем уровне. Ему 28 лет, что он потерял? Саша — парень с характером, сейчас должен прибавить и показать всем, на что способен.
Его вызов в сборную зависит не только от него. Мне кажется, это политический момент. Возможно, кто-то не захочет видеть его в сборной после этой ситуации. Если руководитель сборной будет принципиальным, который будет смотреть не на политическую составляющую, а на игру, то может и заиграть. Конечно, многое зависит от Кокорина», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.
- 17 сентября 2019
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