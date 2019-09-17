«Краснодар» не изменил позицию по будущему в клубе Мамаева
Как стало известно «Чемпионату», позиция «Краснодара» в отношении полузащитника Павла Мамаева не изменилась.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет расторгнуть с Мамаевым контракт, который действует до 31 декабря 2019 года.
Напомним, сегодня, 17 сентября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
Осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии
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