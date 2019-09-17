Азмун забил первый гол основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Форвард стал автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Азмун отличился после передачи нападающего Артёма Дзюбы.

Матч «Лион» — «Зенит» проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступают Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Андре Марринер.



Соперниками французской и российской команд по группе G являются «Бенфика» и «РБ Лейпциг», которые проведут свой матч также сегодня. Начало — в 22:00 мск.