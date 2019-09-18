Фавр: «Боруссия» может извлечь много полезного из 2-го тайма игры с «Барселоной»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0).
«Мы провели очень хороший второй тайм. Нам удавалось больше контролировать мяч, мы играли гораздо терпеливее и создали достаточно много моментов. Во втором тайме мы лучше прессинговали, высоко встречали соперников. Мы можем извлечь много полезного из второго тайма. В первой половине мы провели 10-15 хороших минут, затем они стали доминировать», — приводит слова Фавра пресс-служба УЕФА.
Дортмундская «Боруссия» набрала 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в турнирной таблице группы F. «Барселона» (1) — на 3-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).
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