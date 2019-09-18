Вернер: «Лейпциг» может решать исход матчей в свою пользу гораздо раньше

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1), в котором ему удалось забить два мяча.

«Бесспорно, мы должны были раньше выходить вперёд во втором тайме. Мы упустили слишком много возможностей. Завершения атак оставляли желать лучшего. У нас были проблемы с последним пасом или ударом. Как только мы открыли счёт, второй мяч стал лишь вопросом времени. Рады этой победе, но если сможем улучшить реализацию моментов, то будем решать исход матчей в свою пользу гораздо раньше», — сказал форварда в эфире DAZN.

Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с «Лионом». «Бенфике» предстоит гостевая встреча с «Зенитом». Оба матча пройдут 2 октября.