Вернер: «Лейпциг» может решать исход матчей в свою пользу гораздо раньше
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1), в котором ему удалось забить два мяча.
«Бесспорно, мы должны были раньше выходить вперёд во втором тайме. Мы упустили слишком много возможностей. Завершения атак оставляли желать лучшего. У нас были проблемы с последним пасом или ударом. Как только мы открыли счёт, второй мяч стал лишь вопросом времени. Рады этой победе, но если сможем улучшить реализацию моментов, то будем решать исход матчей в свою пользу гораздо раньше», — сказал форварда в эфире DAZN.
Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с «Лионом». «Бенфике» предстоит гостевая встреча с «Зенитом». Оба матча пройдут 2 октября.
Дубль Вернера принёс победу «РБ Лейпциг» в матче с «Бенфикой»
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