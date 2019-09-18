Видео: фантастический перформанс фанатов «Боруссии» перед матчем с «Барселоной»
Болельщики «Боруссии» отличились ярким и необычным перформансом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоялся накануне, 17 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился со счётом 0:0.
Видео перформанса можно посмотреть на «Чемпионате».
«Барселона» набрала 1 очко и занимает третье место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (1) — на последнем, четвёртом месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на втором месте располагается миланский «Интер» (1).
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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