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Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»

Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»
Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который накануне покинул колонию и вышел на свободу, принял участие в съёмках для клубного телевидения. Фотографию с места события в социальной сети опубликовала жена форварда Дарья Валитова.

Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»
Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»
Фото: «Инстаграм»

Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

«Зенит» уже подал заявление о дозаявке Кокорина для участия в матчах чемпионата России.

«Зенит» успел дозаявить Кокорина для участия в матчах РПЛ
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