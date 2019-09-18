Хави назвал трёх фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави поделился мнением о возможных победителях нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Помимо «Барселоны» фаворитами этого сезона мне видятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Мы уже знаем, что «Ливерпуль» обладает всем, чтобы победить в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда. Что касается «Сити», после двух титулов чемпиона Англии, думаю, для Пепа в этом сезоне приоритетом будет победа в Лиге чемпионов. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше, но я вижу в этих трёх клубах потенциальных победителей», — приводит слова Хави Mirror.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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