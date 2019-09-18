Экс-наставник сборной Уэльса: Бэйл идеально говорит по-испански

Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман рассказал о характере нападающего национальной команды и мадридского «Реала» Гарета Бэйла.



«Я видел, что Джон Тошак сказал, что Гарет недостаточно открыл себя мадридской публике. Что ж, он никогда этого не делал, таков его характер. Когда Бэйл возвращается домой, он играет в гольф и находится в тесном семейном кругу. Я был с Гаретом в одном из ресторанов в Мадриде, и он идеально говорит на испанском, заказывая еду и приветствуя других людей. Он был очень вежлив, но это его личное пространство. Всё, что нужно, он уже сказал на поле», — приводит слова Коулмана The Athletic.



Минувшим летом сообщалось, что Бэйл может покинуть «Реал» и продолжить карьеру в Китае, однако трансфер так и не состоялся.

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