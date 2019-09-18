Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 18 сентября в 22:00

«ПСЖ» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 18 сентября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «ПСЖ» – «Реал». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

Соперниками французской и испанской команд в группе А являются «Брюгге» и «Галатасарай», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент