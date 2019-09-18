«ПСЖ» — «Реал»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Реала» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«ПСЖ»: Навас, Меньё, Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Верратти, Сарабия, Ди Мария, Икарди.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Хамес, Азар, Бэйл, Бензема.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
Соперниками французской и испанской команд в группе А являются «Брюгге» и «Галатасарай», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.
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