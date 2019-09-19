Ди Мария, тер Штеген и авторы хет-триков претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
В список для голосования попали следующие игроки: вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Эрлинг Холанн и форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич.
Тер Штеген в матче с дортмундской «Боруссией» помог своей команде сохранить ворота сухими и добыть ничью – 0:0. Ди Мария отличился дублем в ворота мадридского «Реала» и поспособствовал разгрому «сливочных» со счётом 3:0. Холанн и Оршич оформили по хет-трику во встречах с «Генком» (6:2) и «Аталантой» (4:0) соответственно.
С положением команд в группах Лиги чемпионов после 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание доступно по ссылке.
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