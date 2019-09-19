Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Степаненко: «Шахтёр» — не та команда, которая умеет хорошо играть в обороне

Степаненко: «Шахтёр» — не та команда, которая умеет хорошо играть в обороне
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился мнением о домашнем матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

«Тяжело соперничать с такой командой, которая контролирует мяч, знает, как прессинговать, как вскрывать зоны. Это индивидуально сильные футболисты, темп матча был другой. Откровенно говоря, было очень и очень тяжело.

Пытались, старались, но у нас не та команда, которая умеет хорошо играть в обороне. «Шахтёр» — команда, которая любит держать мяч, играть с мячом, вскрывать зоны. И когда нам попадается команда, которая играет в таком же стиле и даже в более высоком темпе, то приходится тяжело», — цитирует Степаненко «Террикон».

Коноплянка: лучше сейчас получим пощёчину, чем в последнем туре «Шахтёр» вылетит
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент