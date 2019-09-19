Степаненко: «Шахтёр» — не та команда, которая умеет хорошо играть в обороне
Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился мнением о домашнем матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
«Тяжело соперничать с такой командой, которая контролирует мяч, знает, как прессинговать, как вскрывать зоны. Это индивидуально сильные футболисты, темп матча был другой. Откровенно говоря, было очень и очень тяжело.
Пытались, старались, но у нас не та команда, которая умеет хорошо играть в обороне. «Шахтёр» — команда, которая любит держать мяч, играть с мячом, вскрывать зоны. И когда нам попадается команда, которая играет в таком же стиле и даже в более высоком темпе, то приходится тяжело», — цитирует Степаненко «Террикон».
Коноплянка: лучше сейчас получим пощёчину, чем в последнем туре «Шахтёр» вылетит
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