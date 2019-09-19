РФС объявил 13-й тур РПЛ туром памяти Яшина

Исполнительный комитет Российский футбольного союза на заседании 19 сентября принял решение объявить 13-й тур Российской Премьер-Лиги, 19-й тур Футбольной национальной лиги и 15-й тур Профессиональной футбольной лиги турами памяти легендарного советского вратаря Льва Яшина, сообщает пресс-служба организации на официальной сайте.
22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина. Матчи 13-го тура РПЛ будут сыграны 18, 19 и 20 октября, 19-го тура ФНЛ — 23 октября, 15-го тура ПФЛ — 26 октября.
Лев Иванович провёл всю карьеру в московском «Динамо» (1950—1971). За сборную Советского Союза знаменитый голкипер выступал с 1954 по 1970 год.
Лев Яшин — пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), трёхкратный обладатель Кубка страны (1953, 1967, 1970). В его активе также золотая медаль Олимпийских игр 1956 года и титул обладателя Кубка Европы 1960 года.
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