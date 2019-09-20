Лига Европы: результаты матчей 1-го тура

Состоялись все матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Результаты встреч:
АПОЭЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург) – 3:4
«Карабах» (Азербайджан) – «Севилья» (Испания) – 0:3
«Динамо» (Киев, Украина) – «Мальмё» (Швеция) – 1:0
«Копенгаген» (Дания) – «Лугано» (Швейцария) – 1:0
«Базель» (Швейцария) – «Краснодар» (Россия) – 5:0
«Хетафе» (Испания) – «Трабзонспор» (Турция) – 1:0
ПСВ (Нидерланды) – «Спортинг» (Португалия) – 3:2
ЛАСК (Австрия) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:0
«Ренн» (Франция) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1
«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Лацио» (Италия) – 2:1
«Айнтрахт» (Германия) – «Арсенал» (Англия) – 0:3
«Стандард» (Бельгия) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) – 2:0
«Порту» (Португалия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:1
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 1:0
«Лудогорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия) – 5:1
«Эспаньол» (Испания) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1
«Вольфсбург» (Германия) – «Александрия» (Украина) – 3:1
«Гент» (Бельгия) – «Сент-Этьен» (Франция) – 3:2
«Рома» (Италия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 4:0
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – «Вольфсберг» (Австрия) – 0:4
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Брага» (Португалия) – 0:1
«Слован» (Словакия) – «Бешикташ» (Турция) – 4:2
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Астана» (Казахстан) – 1:0
«Партизан» (Сербия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 2:2
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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