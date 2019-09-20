Румынский специалист Мирча Луческу может возглавить «Шахтёр» или киевское «Динамо». Как сообщает Sport.ru, 74-летний тренер из-за интереса со стороны украинских клубов отказался возглавить бухарестский «Рапид».



Отмечается, что владелец «Шахтёра» Ринат Ахметов не очень доволен работой нынешнего наставника Луиша Каштру. Также руководство донецкого клуба недовольно, что «Шахтёр» проиграл «Динамо» в Суперкубке Украины (1:2) и «Манчестер Сити» (0:3) в Лиге чемпионов.



«Динамо» также рассматривает кандидатуру Луческу, несмотря на то что Алексей Михайличенко в августе сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. С приходом Михайличенко «Динамо» победило лишь один раз, дважды сыграло вничью и один раз проиграло.

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