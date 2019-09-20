Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА

Московский бар Three Tuns pub приготовил сюрприз зрителям матча Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». В день игры 3 октября все гости заведения смогут выиграть призы и подарки от ЦСКА. Счастливчики получат футболку, мяч или билеты на стадион. Специальным гостем вечера станет экс-ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел разгром от «Лудогорца». Встреча прошла в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу болгарского клуба.

В составе «Лудогорца» отличились полузащитник Кристалдо Вандерсон, нападающий Йоди Лукоки и форвард Клаудиу Кешерю, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «армейцев» стал защитник Игорь Дивеев.