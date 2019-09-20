Медведев: бессмысленно оспаривать решение по Кокорину, не хотим распрей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отказать клубу в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина, который в этом месяце был освобождён из колонии.
«Нет оснований сомневаться в квалификации органа, который принял решение по Кокорину. Подавая заявление, мы знали о наличии юридических рисков. Они случились. В РФС работают профессионально, мы принимаем это решение. Саша будет работать и готовиться к зиме.
Что касается заявления Семака, то это скорее эмоции. Сергей Богданович объяснил, он хотел разобраться в этом деле. Я тоже разбирался, почему так произошло. Оспаривать это бессмысленно. Мы не хотим заниматься распрями, мы будем работать. Если бы УДО наступило позже, ситуации бы не было вообще.
С Сашей я уже поговорил, сегодня мы с ним виделись, говорил с ним после решения. Он с пониманием отнёсся, знал о рисках. Надеялись, что они не воплотятся, но так произошло. Он уже начал работу, вошёл в колею», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Кокорин был осуждён за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вместе с форвардом срок отбывали его младший брат, друг и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
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