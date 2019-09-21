Мбаппе готов к матчу с «Лионом», Кавани пропустит игру

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сможет сыграть с Лионом в матче 6-го тура чемпионата Франции, сообщает L’Equipe,

По сведениям источника, 20-летний форвард, восстанавливающийся после травмы бедра, уже тренируется в общей группе. Решение о его участии в этой встрече будет принято тренерским штабом парижан непосредственно перед матчем.



Другой травмированный футболист «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, пропустит предстоящую игру. 32-летний уругваец всё ещё испытывает дискомфорт в травмированном бедре и по-прежнему тренируется в индивидуальном режиме.



Ранее «ПСЖ» без трёх нападающих основного состава — Мбаппе, Кавани и Неймара — крупно переиграл мадридский «Реал» со счётом 3:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.