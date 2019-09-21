Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болт сделал выбор между Роналду, Месси и ван Дейком в споре за приз игроку года

Болт сделал выбор между Роналду, Месси и ван Дейком в споре за приз игроку года
Футбол / Прочие турниры 0

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал, за какого футболиста проголосовал бы при выборе игрока года по версии ФИФА.

«Роналду, Месси и ван Дейк — три замечательных футболиста. Роналду и Месси удостаивались этой награды по пять раз каждый, а ван Дейк выиграл приз УЕФА. Учитывая выступление голландца за „Ливерпуль“ в прошлом сезоне, возможно, пришло его время. Но, как болельщик „Манчестер Юнайтед“, проголосовал бы за Роналду.

Роналду и Месси — футбольные гении. Я всегда был большим фанатом Криштиану. Восхищаюсь его способностью преуспевать в разных чемпионатах: в Англии, Испании, а теперь и в Италии», — приводит слова Болта пресс-служба ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА состоится в понедельник, 23 сентября, в Милане.

Болт: «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент