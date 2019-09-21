Болт сделал выбор между Роналду, Месси и ван Дейком в споре за приз игроку года

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал, за какого футболиста проголосовал бы при выборе игрока года по версии ФИФА.



«Роналду, Месси и ван Дейк — три замечательных футболиста. Роналду и Месси удостаивались этой награды по пять раз каждый, а ван Дейк выиграл приз УЕФА. Учитывая выступление голландца за „Ливерпуль“ в прошлом сезоне, возможно, пришло его время. Но, как болельщик „Манчестер Юнайтед“, проголосовал бы за Роналду.



Роналду и Месси — футбольные гении. Я всегда был большим фанатом Криштиану. Восхищаюсь его способностью преуспевать в разных чемпионатах: в Англии, Испании, а теперь и в Италии», — приводит слова Болта пресс-служба ФИФА.



Церемония вручения наград ФИФА состоится в понедельник, 23 сентября, в Милане.

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