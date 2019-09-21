Мать Роналду: в детстве Криштиану болел за «Бенфику»

Мария Долорес Авейру, мама нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, призналась, что сын болел за «Бенфику» до перехода в «Спортинг» в 12 лет.



«У меня был разговор с представителями „Спортинга“, которые хотели взять Криштиану на просмотр в клуб. Я всегда болела за „Спортинг“, поэтому согласилась. Любовь к „Спортингу“ мне привил отец. Криштиану болел за „Бенфику“ — из-за своего отца. Но, как только попал в „Спортинг“, он стал настоящим болельщиком этой команды. И остаётся им по сей день.



Когда мы созванивались, я могла почувствовать его настроение в первую секунду разговора. Он не успевал ответить, а я уже всё знала. Когда он плакал, разговаривая со мной по телефону, я говорила: „Сын, мама рядом, но ты должен продолжать бороться за футбол, если это действительно то, чем ты хочешь заниматься“. Результат был налицо. Он решил, что хочет стать футболистом, и работал, чтобы стать тем, кем является. Криштиану поднялся очень высоко и всё ещё может дать многое футболу», — приводит слова Авейру Maisfutebol.

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