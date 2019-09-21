Кокорин может впервые сыграть за «Зенит» после возвращения в товарищеском матче

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форвард Александр Кокорин может сыграть за команду впервые после возвращения в одном из товарищеских матчей.
«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.
В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха. Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом", — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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