Шомуродов — о 20 голах в РПЛ: если «Ростов» продолжит в том же духе, получится
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В 9 матчах чемпионата 24-летний нападающий жёлто-синих забил 7 мячей. Столько же на счету Александра Соболева из «Крыльев Советов».
«Каково это — чувствовать себя лучшим нападающим лиги? На самом деле хорошо. Мне комфортно в команде, это заслуга всех ребят. Что касается того, что Роман Ерёменко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон, то я всегда стараюсь забивать, в каждом матче. Если команда продолжит в том же духе, всё получится», — приводит слова Шомуродова Sport24.
«Ростов» в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает 3-е место. В активе жёлто-синих 20 очков. Столько же набрал лидирующий «Краснодар».
Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ
- 21 сентября 2019
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