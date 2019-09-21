«Тамбов» — «Ростов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Тамбова» и «Ростова» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.
Запасные: Сугробов, Муниру, Чернышов, Мухаммед, Муйва, Кулик, Килин, Часовских, Аппаев, Мамтов.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Глебов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.
Встреча состоится сегодня, 21 сентября, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».
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- 21 сентября 2019
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