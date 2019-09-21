Автогол Мины и классный удар Муссе — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Шеффилд»

В матче шестого тура АПЛ «Эвертон» принимал «Шеффилд Юнайтед». В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам соперника, но всё равно сумели выйти вперёд. «Шеффилду» открыть счёт помогла ошибка защитника «Эвертона» Йерри Мины. Колумбиец после углового срезал мяч в собственные ворота на 40-й минуте.

Во втором тайме «Эвертон» так и не сумел отыграться. Несмотря на обилие атак, «Шеффилд» выстоял, а за 15 минут до конца Ли Муссе выскочил один на один с голкипером соперника и покатил мяч в ворота точным ударом. «Эвертон» пропустил контратаку «Шеффилда».

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«Эвертон» с 7 набранными очками занимает 14-е место, «Шеффилд» набрал 8 баллов и переместился на 8-ю строчку.