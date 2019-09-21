Сутормин забил дебютный гол за «Зенит». В ворота «Рубина»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 65-й минуте счёт стал 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором гола стал полузащитник Алексей Сутормин, для которого этот мяч стал дебютным за клуб. Примечательно, что хавбек поразил ворота именно «Рубина», куда перешёл минувшим летом из «Оренбурга», но спустя всего неделю перебрался в «Зенит». РПЛ в его трансфере нарушений не усмотрела.



С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирную таблицу соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».