Шикарный гол Заболотного и дубль Игбуна — в видеообзоре матча «Динамо» — «Сочи»

«Сочи» обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в столице на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:3.

Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте. В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (9) — 12-е.

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