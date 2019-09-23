«Реал» «отмазался» за унижение в Париже. У «Севильи» первое поражение

Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»



В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.



Единственный гол был забит в середине второго тайма. Автором гола стал Карим Бензема, которому ассистировал Даниэль Карвахаль.

«Реал», набрав 11 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Лидер турнира «Атлетик» опережает «Королевский клуб» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Севилья» (10) опустилась на 5-е место.



В 6-м туре «Реал» на своём поле сыграет с «Осасуной». Матч состоится 25 сентября.

Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу над «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1



«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Итоговый счёт матча — 1:0.



Автором единственного гола во встрече стал форвард действующего чемпиона страны Неймар. На 87-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал низом с линии чужой штрафной вперёд на бразильского нападающего, а тот мастерски развернулся под прессингом со стороны Кенни Тете и точно пробил в дальний угол ворот Антони Лопеша.



«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. «Лион» занимает 9-е место. В активе «ткачей» 8 очков. В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Реймс» (25 сентября), а «Лион» в этот же день в гостях будет противостоять «Реймсу».

«Ливерпуль» обыграл «Челси», одержав 15-ю победу подряд в АПЛ



В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.



Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха. На 30-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Роберто Фирмино, которому ассистировал Эндрю Робертсон. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Н'Голо Канте с паса Сесара Аспиликуэты.



Таким образом, «Ливерпуль» с учётом прошлого сезона одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (8) — на 11-м месте.

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Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ



ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Итоговый счёт матча — 3:2.



Все три мяча «армейцы» забили до перерыва и во всех из них поучаствовал полузащитник Никола Влашич. Сначала он реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Дмитрию Скопинцеву. Затем хорват отдал результативную передачу на Фёдора Чалова, а на 41-й минуте сделал дубль.

После перерыва «Краснодару» удалось возродить интригу благодаря двум голам в исполнении Маркуса Берга, однако уйти от поражения гости так и не смогли.



В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 2-е место. «Армейцы» набрали 22 очка. «Краснодар» с 20 очками занимает 4-е место.

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«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом»



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Первый мяч забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на 10-й минуте после передачи хавбека Гжегожа Крыховяка. В начале второго тайма нападающий Фёдор Смолов увеличил преимущество «железнодорожников», реализовав пенальти. На 69-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Оренбурга» Филип Рогич, которому ассистировал защитник Андрей Малых. В конце встречи отличились форвард гостей Антонио Эдер и хавбек хозяев Артём Кулишев.

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«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков (Дмитров). В качестве его ассистентов выступили Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань).



Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Роберт Бауэр, которому ассистировал Сергей Ткачёв. В начале второго тайма счёт сравнял Рафал Аугустыняк с передачи Отмана Эль-Кабира.

Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ



В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Итоговый счёт матча — 2:0.



Автором первого гола во встрече стал украинец Андрей Ярмоленко. На 44-й минуте игры Фелипе Андерсон в касание сделал передачу в центр штрафной, откуда 29-летний нападающий пробил под самую штангу. Давид де Хеа в прыжке не смог дотянуться до мяча. Точку в матче на 84-й минуте поставил защитник лондонцев Аарон Крессвел.

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«Сочи» благодаря голу на 90-й минуте вырвал победу в матче с «Динамо»



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла в столице на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте.

Заболотный – машина. Какой мяч положил «Динамо»! Дубля Игбуна бело-голубым не хватило даже для ничьей.

В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.



Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

Фанаты «Динамо» издевались над командой. Похоже, это последний матч Хохлова Болельщиков уже позвали на базу. Но до пейнтбольных ружей дойти не должно.

ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил гол

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Аякс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели.



Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, которому ассистировал Душан Тадич. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие: отличился Дониелл Мален с передачи Коди Гакпо.



«Аякс», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (14) — на втором месте. Столько же очков у «Витесса», который идёт третьим.



В 8-м туре «Аякс» дома сыграет с «Фортуной», а ПСВ на своём поле встретится с «Гронингеном». Оба матча состоятся 25 сентября.