Ярмоленко: пока не ощущаю себя на 100% своей идеальной формы

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0). В этой встрече украинец отметился голом.
«Каждую неделю мы усердно работаем для того, чтобы на поле видеть подобный результат. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов, и мы играли хорошо. Мы защищались и атаковали как команда. Безусловно, это отличный результат.
Я пока ощущаю себя не на 100% своей идеальной формы, но с каждой матчем чувствую себя всё лучше и лучше. Надеюсь, сыграю ещё лучше в следующем туре», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба клуба.
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, набрав 8 очков. «Вест Хэм» набрал 11 очков и переместился на четвёртое место.
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