Сёмин: с Крыховяком всё в порядке, никакого повреждения нет
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии полузащитника Гжегожа Крыховяка.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся накануне, 22 сентября, и завершился победой «железнодорожников» со счётом 3:2, польский футболист попросил замену во втором тайме.
«С Гжегожем всё в порядке. Никакого повреждения у него нет. Он попросил замену из-за усталости. У него свело мышцу. Надеемся, что всё будет в порядке», — приводит слова Сёмина Sport24.
«Локомотив», набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Краснодару» (20), «Ростову» (20), ЦСКА (22) и «Зениту» (23). В следующем туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с петербургской командой.
Как же «Локо» повезло с Крыховяком! Просто образец легионера
В Оренбурге поляк наработал на звание игрока матча.
- 23 сентября 2019
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:18
-
07:41
-
05:35
-
05:18
-
05:00
-
04:44
-
04:08
-
03:47
-
02:59
-
02:47
-
02:31
-
01:59
-
01:46
-
01:41
Партнерский контент