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Сёмин: с Крыховяком всё в порядке, никакого повреждения нет

Сёмин: с Крыховяком всё в порядке, никакого повреждения нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии полузащитника Гжегожа Крыховяка.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся накануне, 22 сентября, и завершился победой «железнодорожников» со счётом 3:2, польский футболист попросил замену во втором тайме.

«С Гжегожем всё в порядке. Никакого повреждения у него нет. Он попросил замену из-за усталости. У него свело мышцу. Надеемся, что всё будет в порядке», — приводит слова Сёмина Sport24.

«Локомотив», набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Краснодару» (20), «Ростову» (20), ЦСКА (22) и «Зениту» (23). В следующем туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с петербургской командой.

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