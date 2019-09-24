Это’О не считает Месси лучшим игроком года

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О не считает Лионеля Месси лучшим игроком года.

«Лучшими игроками года для меня являются Салах и Мане, но их здесь нет», — приводит слова Это’О Metro.

Футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА заняли 4-е и 5-е место соответственно. Лучшим футболистом сезона был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в голосовании обошёл защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Аргентинский нападающий в шестой раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА и по этому показателю обошёл португальца Роналду, у которого в активе 5 наград.