Это’О не считает Месси лучшим игроком года
Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О не считает Лионеля Месси лучшим игроком года.
«Лучшими игроками года для меня являются Салах и Мане, но их здесь нет», — приводит слова Это’О Metro.
Футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА заняли 4-е и 5-е место соответственно. Лучшим футболистом сезона был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в голосовании обошёл защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Аргентинский нападающий в шестой раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА и по этому показателю обошёл португальца Роналду, у которого в активе 5 наград.
Месси: для меня команда важнее индивидуальных наград
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