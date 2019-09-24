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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
Футбол / Франция 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», сообщает пресс-служба клуба.

Всего в списке оказалось 19 игроков монегасков: Бенальо, Леком; Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Марипан; Бакайоко, Диаш, Фабрегас, Головин, Желсон, Анри, Адриен Силва, Хенрихс; Огустен, Кейта Бальде, Бен-Йеддер, Слимани.

Матч «Монако» – «Ницца» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. С турнирной таблицей чемпионата Франции можно ознакомиться на «Чемпионате», с расписанием первенства — пройдя по ссылке.

«Монако», набрав 3 очка, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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