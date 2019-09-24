Неймар: я несколько раз терял доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что ему часто не удается сдержать эмоции. Из-за этого форвард имеет трудности при общении с людьми.
«Я неразговорчивый человек и очень замкнутый парень, держу всё при себе. Доходит до того, что я в итоге расстраиваюсь, взрываюсь и общаюсь с людьми неправильно. Но я работаю над этим. Всякий раз, когда мне нужно с кем-то поговорить, я стараюсь говорить. Думаю, это делает меня лучше.
Я несколько раз терял доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой. Но я думаю, что каждый человек терпит неудачи, это часть жизни. После этих ошибок ты растёшь и учишься.
Мои родители, моя сестра, семья и друзья — именно для них я играю в футбол и тренируюсь каждый день. Это люди, которые помогли мне, когда у меня ничего не было. Они являются моим вдохновением», — приводит слова Неймара Mirror.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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