Слуцкий: в «Витессе» огорчились, что я набрал больше подписчиков, чем клуб
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как в клубе отреагировали на стремительный рост популярности его аккаунта в «Инстаграме».
«Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в „Инстаграме“, чем «Витесс» за всё время. Он был действительно расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они работают над развитием своего аккаунта уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков. Но дело в том, что Россия — большая страна. Моя страница в „Инстаграме“ существует для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже обычные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком!» — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.
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