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Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку после эмоционального сообщения

Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку после эмоционального сообщения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку после публикации эмоционального сообщения.

«Благодарю всех за добрые слова и поддержку», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Заболотного в «Инстаграме».

Напомним, в субботу, 22 сентября, Заболотный опубликовал в социальной сети сообщение, в котором рассказал о давлении со стороны критиков и экспертов.

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» в августе. В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча в 5 матчах чемпионата России. Ранее 28-летний нападающий выступал за ЦСКА, «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу» и «Тосно». В составе сборной России Заболотный сыграл 9 матчей и отметился 1 забитым мячом.

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