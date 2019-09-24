Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку после эмоционального сообщения

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку после публикации эмоционального сообщения.
«Благодарю всех за добрые слова и поддержку», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Заболотного в «Инстаграме».
Напомним, в субботу, 22 сентября, Заболотный опубликовал в социальной сети сообщение, в котором рассказал о давлении со стороны критиков и экспертов.
Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» в августе. В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча в 5 матчах чемпионата России. Ранее 28-летний нападающий выступал за ЦСКА, «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу» и «Тосно». В составе сборной России Заболотный сыграл 9 матчей и отметился 1 забитым мячом.
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