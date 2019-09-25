Тренер «Монако» Жардим после первой победы: не станем впадать в эйфорию

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал долгожданную первую победу в чемпионате Франции в матче с «Ниццей» (3:1).
«К сожалению, это не первая игра в сезоне. Команде удалось продемонстрировать сильную игру в этой встрече, игроки показали сплочённость и отлично играли все 90 минут. Мне кажется, что мы контролировали ход встречи. Я рад за своих игроков.
Нам удалось одержать первую победу, это очень важно для команды. Мы знаем себе цену, мы команда, которая работает на результат. Мы не станем впадать в эйфорию и продолжим работать. Считаю, что мы были лучше готовы физически к этой встрече, чем к игре с «Марселем». Игроки отлично проявили себя во всех игровых моментах.
Победы всегда очень мотивируют, и в футболе это правило работает. Победы в предсезонных играх не приносят очков. Мы всё больше и больше контролируем ход матчей. Игроки продолжают развиваться, в субботней встрече с «Брестом» нужно продолжить в том же духе», – приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».
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