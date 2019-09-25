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Первый тренер Головина — об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан

Первый тренер Головина — об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан
Футбол / Франция 0

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступление футболиста в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1), в котором ему удалось отметиться двумя голами и результативной передачей.

«У меня нет слов, только одни восхищения игрой Саши. Смотрю и просто любуюсь. До этого всё было немного тяжелее. Всё-таки новая страна, адаптация, незнание языка. Такого не бывает, что игрок сразу уехал и заиграл, для этого нужно время. Сейчас у него нет никаких трудностей. Многие говорили, что он зря уехал, но я считаю, что он сделал правильный выбор и находится сейчас там, где надо. Всё будет нормально, он получит то, чего хочет.

Видел обложку L'Equipe, конечно, берёт гордость. Представьте себе: где Москва, Монако, а где Калтан», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Принц! Царь! Русская магия! Во Франции восхищаются Головиным
Саша, не останавливайся!
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