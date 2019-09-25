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Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе «КамАЗ»

Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе «КамАЗ»
Футбол / Кубок России 0

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном поражении московского «Спартака» в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».

«Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе „КамАЗ“, — приводит слова Аршавина „Матч ТВ“.

Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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